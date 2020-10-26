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В Краснодаре до конца 2020 года сдадут в эксплуатацию три новые школы. Это два образовательных учреждения по 1100 мест и дополнительный корпус на 300 учащихся.

Сроки строительства школы в поселке Российском на улице Изобильной пока смещены, так как здесь меняют подрядчика.

— В первую очередь, я должен извиниться перед жителями микрорайона. Нас подвела подрядная организация. Но новый подрядчик — ответственный, сбоев больше быть не должно, — сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

На 2021 год запланирована сдача трех школ: в поселке Знаменском, новые корпуса общеобразовательных учреждений на улице Гидростроителей и на Бульварном Кольце.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае из-за выявленной коронавирусной инфекции временно закрыты 4 детсада, две школы и несколько групп в колледжах.