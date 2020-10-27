В Сочи выстрел из ракетницы стал причиной лесного пожара на турмаршруте

Фото: пресс-службы Кавказского заповедника.
В горах Сочи в районе туристической стоянки у озера Зеркального произошел пожар. Огонь охватил сухую подстилку леса.
- Задымление началось сразу после того, как неизвестный мужчина выстрелил из ракетницы по направлению маршрута к Ачипсинским водопадам. С какой целью он воспользовался сигнальным пистолетом – неизвестно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кавказского заповедника».
По словам представителя пресс-службы, сейчас идут поиски мужчины, его приметы известны, возможно, это житель поселка Красная Поляна.
Очаг возгорания находился на склоне горы. Общими усилиями удалось не допустить перехода низового пожара в верховое горение леса. За несколько часов огонь был ликвидирован.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи крупный лесной пожар в не могли потушить почти сутки.