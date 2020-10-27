Cильный ветер стал причиной задержки рейса в Краснодаре

Фото: Иван ВИСЛОВ

Во вторник, 27 октября, в Челябинске поднялся сильный ветер. Его порывы достигают 20 метров в секунду. Из-за этого в местном аэропорту приняли решение не давать добро на взлет самолетов.

В общей сложности задержаный на данный момент 15 рейсов. По данным онлайн-табло аэропорта Челябинска, вовремя не вылетели семь самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар. На прибытие задержаны восемь самолетов из Магнитогорска, Перми, Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга.

С пассажирами сейчас работают представители авиакомпаний.

КОНКРЕТНО

Самолет, который должен был прибыть из Краснодара в 04:25, задерживается до 12:00.

Борт, планировавший приземлиться в кубанской столице в 05:05, сядет лишь в 12:30.