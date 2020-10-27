В Адыгее перевернулся трактор: потребовалась помощь спасателей

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Происшествие случилось накануне вечером в ауле Хатукай Красногвардейского района республики.

По предварительной информации, водитель управлял трактором. Мужчина ехал по грунтовой дороге, но в какой-то момент не сумел справиться с управлением. В результате машина перевернулась. Водителя зажало в кабине - самостоятельно он выбраться не мог.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Водитель стал кричать о помощи. В итоге прохожие вызвали спасателей.

- Прибывшие на место ДТП сотрудники пожарно-спасательной части № 14 оперативно деблокировали пострадавшего при помощи гидравлического инструмента, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Мужчине также оказали первую помощь, а затем передали врачам скорой.