Завершены поиски рыжеволосой женщины, загадочной пропавшей в Новороссийске

Женщина найдена.

Завершены поиски 38-летней рыжеволосой женщины, загадочной пропавшей в Новороссийске. Напомним, она вышла из дома на улице Челюскинцев, 31 города-героя около 09:00 25 октября. Но обратно не вернулась.

Обеспокоенные родственники тут же забили тревогу, стали звонить, чтобы узнать, что случилось. Но связаться с женщиной не удалось. Тогда семья написала заявление в полицию, сообщила особые приметы. Позднее в соцсетях стали распространяться объявление с информацией о пропаже.

Вскоре один из жителей города откликнулся на этот пост и написал, что видел ее в районе Волчьих ворот под Новороссийском. После проверки информации женщину удалось найти живой, она не пострадала. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.