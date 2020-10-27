В Туапсинском районе на женщину напал рой диких пчел

Фото: instagram.com/kuban_spas

Этот несчастный случай произошел в Туапсинском районе. Сюда на отдых приехала семейная пара из Краснодара. Супруги, прогуливаясь по лесу между селами Дефановка и Молдовановка, наткнулись на улей диких пчел.

- Они повели себя агрессивно, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе спасательного отряда «Кубань-СПАС». - Женщина получила многочисленные укусы.

Из-за этого, как оказалось, у краснодарки началась аллергия. Она стала терять сознание и задыхаться. Муж женщины, испугавшись, обратился за помощью к спасателям.

- На место незамедлительно выехали специалисты Туапсинского отряда «Кубань-СПАС» совместно с бригадой медиков, - рассказывают спасатели. - Врачи на месте оказали женщине экстренную помощь.

Пострадавшую доставили к машине медиков, но от госпитализации она отказалась.