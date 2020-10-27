В Новороссийске при загадочных обстоятельствах пропал 16-летний школьник

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

В Новороссийске пропал 16-летний Мамаев Илья Владимирович. Школьник проживает в селе Цемдолина города-героя. 22 октября он вышел из дома и пропал. О его местонахождении неизвестно до сих пор.

Родственники мальчика обратились к правоохранителям. Кроме того, они попросили помощи у волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт" в Краснодарском крае.

- Рост школьника 170 сантиметров, он среднего телосложения, волосы русые, глаза серые, - сообщается в ориентировки "Лиза Алерт".

В день пропажи на нем были синяя куртка с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки. Особых примет близкие не назвали.

Всех, кому известно местонахождение подростка, просят сообщать информацию по телефонам: 8-952-852-64-54 или по телефону 02, с мобильного 102.