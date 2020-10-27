Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 октября 2020 увеличилось на 120

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. По данным на 27 октября число заболевших в Краснодарском крае выросло на 120 человек.

За минувшие 24 часа в России вновь выявили большое число новых случаев заболевания.

- За сутки в России заболели 16 550 человек, полностью выздоровели 12844, скончались 320 человек с подтвержденной инфекцией, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за сути выписаны 44 человека, всего в регионе выздоровели 11455 пациентов.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 31 октября. Все жители региона должны носить маски, причем как в общественном транспорте, так и на улице.