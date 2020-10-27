Умер от коронавируса, упав в обморок прямо на улице в Сочи: мужчина с пневмонией спокойно гулял по городу

За время болезни он не раз падал без сознания

В Сочи, выйдя на улицу, внезапно скончался 79-летний мужчина. Он упал в обморок и больше не приходил в себя.

- Звонок в скорую помощь поступил ранним утром 21 октября, - сообщает "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией. - Но когда медики приехали на место происшествия, мужчина был уже мертв.

Известно, что при жизни мужчине был поставлен диагноз "Полисегментарная пневмония", но от госпитализации он наотрез отказался. По словам родных и близких умершего, падал в обморок во время болезни он неоднократно.

- У него была высокая температура, очень слаб был, - рассказывают они.

Сейчас тело мужчины отправлено на дополнительную экспертизу. Вероятнее всего, пневмонию спровоцировал вирус COVID-19.

Напомним, заниматься самолечением при наличии очевидных симптомов инфекции пожилым людям сейчас крайне опасно.