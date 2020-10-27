Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19
Эксклюзив kp.rukp.ru

Умер от коронавируса, упав в обморок прямо на улице в Сочи: мужчина с пневмонией спокойно гулял по городу

Еще при жизни ему поставили серьезный диагноз
Ева МУР
Комментарии (1)Комментарии (1)
За время болезни он не раз падал без сознания

За время болезни он не раз падал без сознания

В Сочи, выйдя на улицу, внезапно скончался 79-летний мужчина. Он упал в обморок и больше не приходил в себя.

- Звонок в скорую помощь поступил ранним утром 21 октября, - сообщает "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией. - Но когда медики приехали на место происшествия, мужчина был уже мертв.

Известно, что при жизни мужчине был поставлен диагноз "Полисегментарная пневмония", но от госпитализации он наотрез отказался. По словам родных и близких умершего, падал в обморок во время болезни он неоднократно.

- У него была высокая температура, очень слаб был, - рассказывают они.

Сейчас тело мужчины отправлено на дополнительную экспертизу. Вероятнее всего, пневмонию спровоцировал вирус COVID-19.

Напомним, заниматься самолечением при наличии очевидных симптомов инфекции пожилым людям сейчас крайне опасно.