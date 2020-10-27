Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 27 октября 2020 года: среди заболевших - семеро детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 120. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, среди заболевших - семеро подростков. Всего с начала пандемии зарегистрировано 16854 случаев.

- В Краснодаре положительные тесты на коронавирус получили 46 человек, в Тихорецком районе – 11, в Анапе – 10, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

В Туапсинском районе заболели семь человек, в Сочи и Северском районе – шесть.

- По четыре новых случая заражения зафиксировали в Новороссийске и Ейском районе, - добавляют в оперштабе Краснодарского края. - По трое инфицированных - в Белореченском, Выселковском, Лабинском, Крымском районах.

По два человека заразились в Павловском, Староминском, Курганинском и Красноармейском районах. По одному заболевшему зарегистрировано в Абинском, Апшеронском, Темрюкском, Мостовском, Успенском и Кавказском районах.

По данным кубанского минздрава, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в регионе равен 297.

– 11455 человек уже выписаны с выздоровлением, в том числе 44 – за последние сутки, - говорят в министерстве здравоохранения края. - За минушие сутки скончались еще четыре человека.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 25 больных, еще трое – на ЭКМО.