В Краснодаре следователи проводят проверку после пожара, в котором погибла женщина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 26 октября в Краснодаре в одном из частных домов на улице Костылева произошел пожар. Соседи, увидев огонь, вызвали спасателей.

- В 13:41 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что возгорание случилось в комнате частного дома на площади 10 квадратов, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 13:47 пожар был полностью потушен.

После того, как возгорание было ликвидировано, пожарные обнаружили тело 48-летней сожительницы хозяина дома. Сам мужчина находился на работе.

- Предварительной причиной пожара стал перекал печи, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю. - По факту смерти женщины организована доследственная проверка.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, точные причины и очаг возгорания.

- Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, - добавляют в краевом Следкоме.