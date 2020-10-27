На Кубани создали крупнейший особо охраняемый природный парк

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани образована самая крупная особо охраняемая природная территория регионального значения. Постановление этом подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Речь идет о создании природного парка «Маркотх». Он расположен в юго-западной части региона на северных и южных склонах Главного Кавказского хребта и его отрогов.

- Установление четких границ позволит сохранить уникальные средиземноморские ландшафты и природные комплексы, представленные в России только на черноморском побережье, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

Кроме того, в границы парка «Маркотх» вошли 10 памятников природы регионального значения. Это, по словам региональных властей, поможет упорядочить использование объектов турпоказа.

Отметим, что созданный природный парк - самый большой в регионе. Его площадь - порядка 66 тысяч гектаров.

- В состав вошли территории Геленджика, Новороссийска, Абинского, Крымского и Северского районов, – уточняет вице-губернатор Сергей Болдин.