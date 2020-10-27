Сбербанк поддерживает виноделие и виноградарство на Кубани

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Банк развивает приоритетное для экономики Краснодарского края направление частного виноделия и помогает виноградарскому бизнесу наращивать производственные мощности и выходить на новые рынки. Об этом на онлайн-конференции «Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса» эксперты банка рассказали отраслевому бизнес-сообществу.

Мероприятие было организовано Ассоциацией «СРО «Виноградари и виноделы», а участниками и спикерами стали представители региональных Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства и владельцы малых форм виноградовинодельческой отрасли и агротуризма. На онлайн-встрече обсудили самые эффективные меры финансовой и нефинансовой господдержки, «точки роста» и тенденции российского и зарубежного рынков.

Александр Машковцев, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка:

«Виноделие и виноградарство - перспективное и ресурсоёмкое направление южного бизнеса. Для Сбербанка оно традиционно является одним из ключевых в АПК-секторе. В 2020 году объем финансирования отрасли в Краснодарском крае вырос почти в 2 раза и составил 8,5 млрд рублей. Причем, около трети кредитов выдано по льготным ставкам в рамках господдержки. Высокий интерес бизнеса к этому направлению в том числе обусловлен и законодательными изменениями, ограничившими производство вина из импортного виноматериала, что способствовало стабилизации отрасли и развитию сырьевых баз местных производителей. Начинающим виноградарям и осваивающим новые рынки виноделам Сбербанк помогает на всех этапах: от онлайн-регистрации бизнеса и обучения в бизнес-акселераторе азам экспортной деятельности до внедрения самых технологичных и значительно разгружающих бизнес от рутинных задач решений».

В Краснодарском крае Сбербанком уже реализовано порядка 20 инвестиционных проектов, направленных как на крупномасштабные преобразования по увеличению производственных мощностей, так и на модернизацию уже имеющихся линий, приобретение оборудования и техники.

Помимо классических банковских продуктов Сбербанк сегодня предлагает клиентам продукты экосистемы Сбера, которые являются удобными инструментами оптимизации производственного процесса и повышения эффективности бизнеса, а также комплексно решают задачи клиентов и предлагая им не только эффективные финансовые инструменты, но и самые современные разработки в области логистики, лизинга, искусственного интеллекта, подбора персонала, юридического сопровождения, страхования, аудита, развития экспорта, и еще десятков актуальных направлений.

Для Сбербанка поддержка экспорта продукции АПК является приоритетным направлением, в том числе и для системной реализации одноимённого федерального проекта в РФ. Для развития экспорта у южных регионов есть все предпосылки: наличие глубоководных портов, благоприятный климат и высокая деловая активность малого, среднего и крупного бизнеса. В ответ на ограничительные меры в связи с пандемией Сбербанк запустил онлайн бизнес-миссии, которые помогают в переговорах нашим предпринимателям с зарубежными партнерами, в них уже приняли участие более 350 российских и зарубежных компаний. Также сегодня любой краснодарский бизнес может выйти на международный рынок с помощью электронной площадки BBP (Банк бизнес-партнеров). Это первая международная открытая онлайн-площадка для поиска партнеров по всему миру и для развития международного бизнеса компаний. Зарегистрировавшись, компания может воспользоваться сервисом поиска и проверки контрагента, подобрать удобный маркетплейс для своего товара или услуги, ознакомиться с информацией о тендерах в 14 странах мира, получить аналитику по экспорту и импорту товаров.