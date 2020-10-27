Горит 2 тысячи квадратов: на Кубани тушат крупное возгорание на сельхозпредприятии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сообщение о возгорании на сельхозпредприятии на улице Кавказской в Усть-Лабинске поступило спасателям 27 октября в 12:04. Очевидцы, звонившие пожарным, сказали, что увидели черный дым, поднимающийся с территории.

- На место выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По прибытию спасатели оценили обстановку и установили, что огонь распространился на территории площадью две тысячи квадратных метров.

На данный момент пожарные приступили к тушению огня. Объявлен повышенный ранг пожара. Угрозы распространения огня нет.

- На место пожара выехал первый заместитель начальника регионального управления России по Краснодарскому краю Николай Платонихин, - уточняют в краевом ГУ МЧС. - К месту ЧП направлены также службы пожаротушения и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях.

Причины возгорания уточняются. О пострадавших информации нет.

«Комсомолка» следит за развитием событий.