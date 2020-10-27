На Кубани умерло еще четверо пациентов с коронавирусом

Фото Минздрава КК

71-летняя жительница Абинского района была доставлена в Афипскую больницу в тяжелом состоянии, с высокой температурой и кашлем. Состояние пациентки ухудшалось, и ее подключили к ИВЛ. Тест на коронавирус был положительным. Несмотря на усилия врачей, женщина умерла.

87-летний мужчина из Мостовского района был доставлен в стационар в Лабинске. У Анализ на коронавирус подтвердил наличие в организме опасной инфекции. На фоне сердечной недостаточности состояние пациента ухудшалось, мужчина умер.

Двое пациентов умерли в Тихорецкой районной больнице. 66-летняя женщина и 73-летний мужчина были доставлены сюда из Кавказского района. Тест на коронавирус у обоих был положительным. Подключение к ИВЛ не смогло спасти жизни пациентов.

- Всего с начала пандемии на Кубани умерло 395 пациентов с коронавирусом,- сообщил региональный Минздрав