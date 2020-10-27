В Краснодарском крае свободно более 14% коечного фонда для пациентов с COVID-19

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По данным регионального Минздрава , ковид0госпитали на территории края пока справляются с имеющейся нагрузкой.

- Стационары обеспечены оборудованием для диагностики и лечения, создан необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, – рассказали в ведомстве.

Работа системы здравоохранения в регионе стабильна, поскольку крупных вспешек заболеваемости пока не отмечается, несмотря на ежедневно фиксируемые более 100 случаев СOVID 19.

– Из имеющегося количества коек на сегодняшний день свободно 14,4% квалифицированную помощь пациентам оказывают более 3 тысяч медработников.,- отмечают в Минздраве.

Специалисты министерства также подчеркивают, что при необходимости емкость инфекционных больниц региона может быть быстро увеличена до почти 6 тысяч коек.