В Динском районе начали строить новый детсад

Фото администрации КК

На строительство нового детсада в Динском районе на 125 мест планируется израсходовать около 167 млн рублей в рамках профильной региональной госпрограммы.

На месте строительства в поселке Зарождение уже готов котлован под новый социальный объект.

Открытие детсада здесь поможет существенно облегчить проблему с длинными очередями на места. В этой очереди сегодня более 140 детей.

– Новый детсад позволит полностью ликвидировать очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет и на 70% сократить очередь детей 2-3 лет, – рассказали в районном управлении образования.