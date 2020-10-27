Житель Крымского района изнасиловал 74-летнюю соседку, а затем пытался ее задушить

Фото СК РФ

Вечером 27 сентября 2020 года 48-летний житель хутора Красного в Крамском районе зашел в гости к 74-летней знакомой.

Мужчина при этом был пьян и изнасиловал пожилую женщину, после чего она заявила об этом в полицию.

Узнав об этом, 11 октября 2020 года насильник вновь пришел к ней домой, набросился на женщину и принялся ее душить.

Задушить жертву насмерть мужчине не удалось, ибо за этим занятием его застали прибывшие полицейские, которые его и задержали.

- Следственным отделом по Крымскому району СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей 74-летней соседки (ч.1 ст.132 УК РФ) и покушении на ее убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.