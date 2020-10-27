В Сочи девушка упала с балкона многоэтажки

Фото ВК ЧП Сочи

Утром 27 октября, в Адлерском районе Сочи подвыпившая компания молодых людей вышла на балкон многоэтажки.

Одна из девушек слишком сильно перегнулась через перила, не смогла удержать равновесия ,и рухнула вниз с высоты второго этажа, пролетев около 4 метро и оказавшись в овраге рядом с домом. Вызволить ее самостоятельно у друзей не получилось и они позвонила в спасательную службу.

-На место выехали специалисты Адлерского отряда «Кубань-СПАС» совместно с медиками,- сообщает пресс-служба спасательного отряда.

Спасатели достали девушку из оврага и перенесли в машину «Скорой». По предварительной информации, пострадавшая получила несколько переломов.