До конца 2020 года на Кубани должно завершиться строительство еще почти 90 жилых долгостроев

Фото администрации КК

Совещание по проблематике завершения строительства долгостроев прошло под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

В 2020 году на Кубани намечено достроить 119 проблемных объектов. Часть из этих ЖК уже введена в эксплуатацию. До конца года предстоит завершить строительство еще 87 объектов.

– Особое внимание хочу сегодня обратить на муниципалитеты с наибольшим количеством обманутых дольщиков – это Краснодар, Сочи и Новороссийск. На эти города приходится более 18 тысяч дольщиков.– отметил губернатор.

Наибольшее число дольщиков находится в краевом центре. Город получил 1 млрд рублей средств из регионального бюджета на завершение пяти крупных объектов. Дома уже достроены, жители получили 1800 квартир.

При этом в Краснодаре до конца 2020 года запланирована сдача еще 38 жилых объектов. 37 предстоит завершить строительством в Сочи. По завершении работ свои квартиры смогут получить около полутора тысяч собственников.

Крупные ЖК «Одиссей», «Посейдон» и «Суджук-Кале» в Новосроссийске достроят в ближайшие два года..