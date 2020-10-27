В Сочи отремонтируют ключевые подстанции

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Вопросы масштабной реконструкция крупнейших центров питания в курортной столице обсудили в администрации Сочи. В ходе рабочей встречи главы города-курорта Алексея Копайгородского и генерального директора компании «Россети Кубань» Сергея Сергеева речь шла, в том числе, о новом строительстве объектов распределительной сети в районах Большого Сочи.

В совещании также приняли участие первый заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Кубань» Сочинские электрические сети Эдгар Армаганян, директор департамента городского хозяйства администрации Сочи Артур Рогонян и др.

- На модернизацию объектов сочинского энергорайона «Россети Кубань» планирует направить 2,3 млрд рублей. Ключевыми объектами инвестиционной программы являются подстанции 110 кВ «Адлер», «Пасечная» и «Кудепста». Реконструкция этих центров питания позволит увеличить общую трансформаторную мощность на 96 МВА, улучшить качество подачи электроэнергии потребителям и минимизировать вероятность технологических нарушений, – сообщил Сергей Сергеев.

По его словам, уже подготовлена проектная документация для проведения Госэкспертизы для получения разрешения на строительство.

Сергей Сергеев также напомнил, что в 2020-2021 гг. в Сочи планируется реконструировать и построить почти 17 км линий распределительной сети и 31 новую трансформаторную подстанцию. Это позволит улучшить качество электроснабжения в селах Высокое, Молдовка, Иллиарионовка, Верхневеселое и Медовеевка Адлеровского района. Новые энергообъекты Хостинского района обеспечат потребности в электроэнергии жителей сразу четырех сел - Хлебороба, Калинового озера, Пластунки и Краевско-Армянского. Масштабная реконструкция затронет и сочинский микрорайон Мамайку. Помимо этого в порядок приведут энергообъекты поселка Вишневка Лазаревского района.

- Компания «Россети Кубань» и ее Сочинский филиал является стратегическим партнером нашего города. Многие сочинцы работают на предприятиях, они ежедневно видят, какие силы вкладываются ее сотрудниками в обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения Сочи. Спасибо вам за оперативность. Мы и дальше будем работать с вами в тесном взаимодействии, помогать решать все возникающие вопросы, - отметил глава города Алексей Копайгородский.