Построенное почти 150 лет назад здание пожарной команды в Ейске получило новый статус

Фото мэрии Ейска

Здание пожарной команды в Ейске, построенное в 1870-х годах, получило новый статус.

Строение отнесено к памятникам культурного наследия и будет теперь особо охраняться законом.

Здание пожарной команды с каланчой расположено на углу улиц Московской и Мира.

– Это здание является одним из красивейших общественных строений в городе, сохранившихся до наших дней. Включение этого объекта в государственный реестр позволит сберечь его, сохранить облик здания неизменным, – отметил вице-губернатор Сергей Болдин.

Первая пожарная команда появилась в Ейске в середине 19 века.

Помещение для ее сотрудников было построено по решению Городской думы в период между 1877 и 1887 годами.

Сооружение стало частью единого архитектурного ансамбля с административными и хозпостройками. Здесь же расположены казармы, каланча и двор. По своему прямому назначению здание использовалось вплоть до конца 1980-х годов.

С конца 90-х прошлого века здесь находится банк.