МТС определила рейтинг самых популярных направлений бизнеса в Краснодаре

Согласно исследованию, основанному на данных МТС Кассы за сентябрь, компания определилаТоп-3 популярных категорий. Абсолютным лидером стала сфера услуг – именно с этим направлением работы к МТС кассе подключились более 60% краснодарских компаний. Пальму первенства между собой поделили индивидуальные предприниматели и предприятия из сферы аренды жилья и продуктовые магазины. На третьем месте оказались кафе и рестораны, которые в условиях нынешних реалий сконцентрировались на доставке готовой еды на дом.

Отдельно от продуктового направления торговли в рейтинге свое место нашли магазины кофе и чая. Они продолжают пользоваться большой популярностью у покупателей, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Не повлиял кризис и на покупательскую способность клиентов индустрии красоты и магазинов стройматериалов. В первой десятке вновь открытых направлений по-прежнему лидируют парикмахерские и магазины косметики и строительных материалов. А вот пивные точки большинство краснодарских предпринимателей не считает удачным стартапом. В числе вновь открытых направлений бизнеса на их долю приходится минимальный процент. Летние месяцы в этом плане не стали исключением – кубанские бизнесмены не делают ставку на пиво.

Кубанский тренд в развитии малого и среднего бизнеса разительно отличается от московского и общероссийского. Согласно данным исследования МТС, столичные предприниматели выбирают для начала своего бизнеса рестораны и кафе – 17% и услуги красоты – 14%. А на долю продуктовых магазинов приходится всего 9%. В целом по России самыми популярными категориями стали торговля продуктами питания – 13%, ресторанный бизнес (доставка еды) – 10% и продажа одежды – 8%.