В Сочи таксист обворовал уснувшего в салоне клиента

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В дежурную часть полиции Лазаревского района Сочи с заявлением обратился 48-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ранним утром он возвращался домой на такси.

Он оплатил поездку, но чуть позже, уже отпустив машину, понял, что у него недостает куда большей суммы. Мужчина так и не смог обнаружить в кармане брюк лежавшие там 12 тысяч рублей.

Оперативники угрозыска сумели вскоре установить личность водителя такси, и задержали его.

В отделении полиции 32-летний таксист признался, что не смог устоять перед искушением, и в момент, когда его пассажир уснул в салоне, вытащил деньги у него из кармана.

- Сейчас УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет,- сообщает УВД Сочи.