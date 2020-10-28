На Кубани отсрочат действие закона о передаче полномочий в сфере ЖКХ от поселений районам

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На Кубани Депутаты вернулись к вопросу о передаче полномочий по организации электро-, тепло, газо-, водоснабжения и водоотведения от поселений к муниципальным районам

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что закон о передаче полномочий в сфере ЖКХ с поселенческого на районный уровень, был принят в декабре 2019 года. Документом также установлен переходный период до 1 января 2021 года.

Муниципальные районы должны были быть готовы обеспечить выполнение полномочий в сфере ЖКХ на территориях сельских поселений. Однако, сложившаяся ситуация вызывает опасения – в большинстве районов края не решены вопросы передачи имущества. Самым сложным аспектом является отсутствие правоустанавливающих документов на объекты, а еще есть сооружения, у которых нет хозяина.

Процедура оформления такого имущества занимает не менее одного года. При этом требуются значительные ресурсы на подготовку техпаспортов, технических планов, межевания земельных участков под объектами ЖКХ. Своими силами муниципальные образования не справятся с данной проблемой.

Вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко заявил, что срок вступления Закона в силу необходимо перенести на два года.

Глава парламента согласился и обратил внимание профильного ведомства на необходимость контроля за сложившейся ситуацией.

- Эти два года мы даем именно для проведения соответствующей работы. Министерству, в свою очередь, необходимо составить график проведения кустовых совещаний, в рамках которых будут разъяснены все механизмы реализации Закона, а также взять реализацию переходного периода в муниципалитетах под жесткий контроль, - акцентировал Юрий Бурлачко.