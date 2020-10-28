Краевой бюджет в 2019 году исполнен с профицитом

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В Законодательном Собрании края под председательством Юрия Бурлачко состоялись парламентские слушания по проекту закона Краснодарского края «Об исполнении краевого бюджета за 2019 год».

Сперва документ изучили все профильные комитеты, также его оценила региональная Контрольно-счетная палата.

Спикер ЗСК отметил позитивные тенденции бюджетной политики.

- Основным итогом успешно реализованной налоговой и бюджетной политики в 2019 году являются показатели устойчивости бюджета, своевременное выполнение в полном объеме всех социальных обязательств. Дополнительно полученные бюджетные доходы послужили нам подушкой безопасности в реалиях текущего года, - акцентировал Юрий Бурлачко.

Глава минфина Сергей Максименко пояснил, что доходы бюджета в 2019 году составили порядка 290 млрд рублей, расходы – более 260 млрд рублей. Бюджет исполнен с профицитом в размере порядка 28 млрд рублей.

Положительная динамика развития практически всех отраслей экономики обеспечила рост объема валового регионального продукта на 1,4%, среднемесячной заработной платы на 6,7%.

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов за последние три года свидетельствует о росте налогового потенциала региона и о высокой самостоятельности бюджета.

Положительную оценку представленному документу дал и председатель Контрольно-счетной палаты края Юрий Агафонов. По его словам, за последние три года регион приложил максимум усилий по снижению долговых обязательств, сместив при этом приоритет расходов на развитие социально-инженерной инфраструктуры.

По итогам обсуждения глава регионального парламента поручил обобщить предложения и рекомендации для их дальнейшего использования в работе комитетов.