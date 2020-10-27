В Сочи проверили, как выполняют требования Роспотребнадзора в мини-отелях

В Сочи мониторинговые группы проверили мини-отели. Их интересовало наличие у персонала масок и перчаток. Кроме того, в гостиницах инспектировали наличие дезинфицирующих средств и рециркуляторов.

Чтобы не дать распространяться коронавирусу, в номерах увеличена частота уборок. Горничных обязали проветривать помещения каждые два часа.

– Нарушений санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора практически нет. Если вдруг и возникают подобные ситуации, мы на них молниеносно реагируем, – сообщила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Она напомнила, что здравницы Сочи в октябре заполнены на 77%. На курорте сейчас отдыхают более 100 тысяч туристов. Курортников принимают почти 1700 средств размещения.

Отдельное внимание при проверках уделялось ресторанам и кафе в мини-отелях.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что во вторник, 27 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о введении всеобщего масочного режима в России. В постановлении перечислены места, где ношение маски станет обязательным.