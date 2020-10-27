В Сочи проблемный дом на улице Пасечной обеспечили инженерными коммуникациями

Фото: sochi.ru.

В Сочи объект долевого строительства на улице Пасечной полностью обеспечен инженерными коммуникациями. Теперь 15-этажный дом ООО «Ида» готов к новоселью. Сумма вложений инвестора в долгострой составила 130 млн рублей.

Напомним, что 13 лет назад в стройку вложили деньги 139 сочинских семей. Но застройщик превысил этажность, нарушил правила землепользования и застройки. Год назад администрация города нашла инвестора, который взялся завершить долгострой.

Здесь уже проведены все необходимые коммуникации – сети водоснабжения, канализования, электро- и газоснабжения. Дом укреплен, проложена система ливнеотведения. Кроме того, компания-инвестор отремонтировала кровлю, установила оконные блоки, лифтовое оборудование и систему противопожарной безопасности. Одновременно были усилены несущие конструкции дома.

– Объект находится под особым контролем муниципалитета. Сейчас мы можем смело сказать, что многоквартирный дом по улице Пасечной отвечает всем требованиям безопасности и техническим нормам, - сообщил первый вице-мэр Сочи Денис Юрковский.

Он обратил внимание, что всего в Сочи 24 проблемных объекта долевого строительства, в этом году в эксплуатацию будут введены восемь.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского на протяжении всего строительства дольщики получали юридическую поддержку. Из-за невозможности ввода в эксплуатацию объекта в административном порядке, арбитражным управляющим было направлено обращение в суд. Уже вынесено более 70% положительных решений о признании прав собственности за новоселами. Эти семьи уже могут переезжать в дом на улице Пасечной.