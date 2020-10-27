В Сочи пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств»

Фото: sochi.ru.

В Сочи Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в режиме онлайн с 3 на 4 ноября. Творческие коллективы и учреждения культуры города-курорта будут транслировать на своих сайтах лучшие концерты. В режиме онлайн можно будет увидеть выставки и спектакли, посетить экскурсии и поучаствовать в мастер-классах.

Девиз акции - «Искусство объединяет».

Главным событием «Ночи» станет культурный телемост между Санкт-Петербургом и Сочи.

- Музыканты и коллективы двух городов представят разножанровые концертные программы. Они которые будут транслироваться на городских медиа-экранах и в социальных сетях, – рассказала начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.

В рамках акции выступят солисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Лауреаты международных конкурсов Полина Осетинская, Петр Лаул, Антон Гаккель, Денис Лупачев представят лучшие произведения.

От курорта выступят струнный квартет имени С. Рахманинова, Сочинский симфонический оркестр. Кроме того, среди участников ночных концертов артисты Денис Громов, Сергей Цедрик, Миша Тисаревский, Елена Купатадзе, Марина Попандопуло.

Во время музыкальной трансляции будет демонстрироваться культурные и туристические объекты Сочи и Санкт-Петербурга. Посетить «Ночь искусств» можно будет на YouTube канале «неРеально культурно».