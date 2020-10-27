Фото: архив КП

В Сочи 9-летняя девочка пожаловалась в полицию на родителей. Инцидент произошел в Адлерском районе города-курорта.

По словам школьницы, отец и мать жестоко избивают ее. Рукоприкладство начинается, как правило после семейного застолья. После очередного скандала с избиением ребенок убежал от пьяных родителей и пришел в полицию.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани 25-летний мужчина избил годовалого сына своей сожительницы, пока та была у подруги. Ребенка увезли в больницу, где отправили в реанимацию. У мальчика диагностированы множественные травмы головы. На молодого человека завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью ребенка».