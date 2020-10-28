В Анапе ГИБДД задержала «Газель» с 4 тоннами спирта

Фото ГУ МВД по краю

Внимание сотрудников ГИБДД в Анапе привлекла «Газель», которая явно двигалась с тяжелым грузом в кузове. Инспекторы остановили машину.

В кузове они обнаружили около 200 канистр различной вместимости со спиртом. Никаких документов на груз у водителя не было. Как удалось установить ,грузовик сопровождала автомашина «Волга», с двумя мужчинами внутри.

После их досмотра полицейские изъяли средства связи, около 100 тысяч рублей наличными и тетрадь с учетом проданной продукции.

Спиртосодержащая жидкость в размере более 4200 литров изъята.

- Продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет,- сообщает ГУ МВД по краю.