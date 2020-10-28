В России ускорят регистрацию прав на недвижимость благодаря новому онлайн-сервису

Фото мэрии Краснодара

В октябре 2020 года успешно завершился важнейший для страны цифровой проект в сфере недвижимости. Все регионы России перешли на работу с новой системой ведения реестра недвижимости- ФГИС ЕГРН.

-Переход всей страны на такую глобальную базу как ФГИС ЕГРН – это, безусловно, новая веха в истории оборота недвижимости в России», – заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, Всего ФГИС ЕГРН – это более 10 петабайт данных о недвижимости.

Старые сервисы и системы, созданные в 2011-12 годах, не отвечали цифровым требованиям современности и не обеспечивали необходимый уровень качества оказания услуг. ФГИС ЕГРН пришла на смену 340 разрозненным информационным системам.

Как сообщила вице-премьер, благодаря внедрению новых информационных технологий в сферу недвижимости, повысится качество и достоверность сведений в ЕГРН, упростятся процедуры получения услуг.

Регистрация права собственности, договоров ипотеки, постановка на кадастровый учет и еще десятки процедур в этой сфере будут проводиться проще и быстрее. Система уже обрабатывает около 7 запросов в секунду в режиме 24на7, работая без выходных и праздников.

Сегодня во ФГИС ЕГРН ежедневно поступает около 100 тысяч обращений на государственную регистрацию прав и кадастровый учет, а также более 500 тысяч запросов на предоставление сведений из ЕГРН. Это беспрецедентные объемы обработки данных.