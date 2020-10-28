В Краснодаре во время свидания 25-летний парень обокрал свою девушку

Фото Светланы Маковеевой

В дежурную часть полиции в Карасунском округе Краснодара с заявлением обратилась местная девушка. Она рассказала, что прогуливалась со своим знакомым, и потеряла смартфон, а потом у нее со счета банковской карты пропали и все деньги.

Оперативники угрозыска сумели быстро установить личность и местонахождение этого знакомого. 25-летнего жителя Краснодара задержали и доставили в отдел полиции.

Там парень рассказал, что познакомился с с девушкой в Интернете.

Во время прогулки вместе по бульвару девушка потеряла телефон. А вот парень, по его словам, быстро его нашел, но предпочел не говорить об этом новой знакомой. А вместо этого при попомщи онлайн-сервиса перевел 14 тысяч рублей с ее счета на свой.

-Сейчас УМВД России по городу Краснодару в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.