На Кубани боевые вертолеты впервые произвели пуск ракет «Вихрь-1»

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На полигоне в Краснодарском крае экипажи вертолетов Южного военного округа впервые произвели пуск новой версии модернизированной противотанковой ракеты «Вихрь-1».

Боеприпасы нового типа запущены с вертолета огневой поддержки Ка-52 , который при этом находился на высоте около 300 метров, а расстояние до учебной цели было примерно 8 километров.

- Оружие оснащено системой автоматического наведения, поэтому при попадании объекта в зону сканирования цель автоматически берется на сопровождение, после этого пилоту остается только нажать на кнопку,- сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как сообщается до конца 2020 года авиация ЮВО получит новые вертолеты Ка-52 с улучшенными возможностями по боевому применению