За сутки в Краснодарском крае коронавирус подтвержден у 133 человек

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– Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 299,3. 11512 пациентов выписано с выздоровлением. 401 человек умер, 31 – находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 пациента – на ЭКМО в краевой больнице №1, – сообщили в региональном Минздраве.

Между тем, в регионе продолжается контроль за исполнением эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора. Так, в Сочи сотрудники мэрии и надзорного ведомства проверили состояние дел в этой сфере в частных мини-отелях ,емкостью до 50 номеров.

Как выяснилось в ходе проверки, хозяева гостиниц предпочитают не рисковать стабильной работой своих заведений и тщательно соблюдают все установленные требования.

Организаторы матча группового этана Лиги чемпионов в Краснодаре 28 октября заранее предупредили болельщиков, что пропускать на стадион будут только тех из них, у кого в наличии окажутся маски и перчатки.

При входе на арену у всех зрителей также померяют температуру. На матч продано боле 10 тысяч. билетов.