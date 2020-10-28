Предприятия Кубани презентуют свою продукцию для индустрии гостеприимства

Фото администрации КК

С начала года уже более двух десятков производителей региона приняли на своих площадках более 40 потенциальных заказчиков оборудования- представителей санаторно-курортного комплекса из Анапы, Геленджика и Новороссийска.

Промпредприятия представили корпусную и мягкую мебель для интерьера отелей, матрасы, оборудование для пищеблоков, лифты.

– Такой формат мероприятий позволяет заказчикам оценить качество продукции непосредственно на производствах, заключить договоры о поставках напрямую с производителями, – рассказал глава департамента промышленной политики края Иван Куликов.

Инфотуры организованы совместно с министерством курортов и туризма, а также краевым Фондом развития местной промышленности.

Как ожидается, очередные инфотуры пройдут в ноябре 2020 года.