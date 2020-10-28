На Кубани скончались еще шесть пациентов с COVID-19

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44-летний житель Мостовского района умер в стационаре в Лабинске . На фоне подтверженного коронавируса у него развилась двусторонняя пневмония. Врачи не смогли его спасти.

В больнице Краснодара умерла 61-летняя жительница краевого центра. До этого у нее был обнаружен COVID 19 и она находилась на ИВЛ.

50 -летний житель Белореченска умер в больнице Горячего Ключа. Состояние мужчины было тяжелым. Анализ показал наличие в организме опасной инфекции. Пациент 10 дней находился на ИВЛ, но это ему не помогло.

51-летний житель Сочи умер в местной больнице. Диагноз COVID 19 осложнялся сердечными заболеваниями.

В другой больнице курорта умер 74-летний местный житель. Ранее он был доставлен сюда с подтвержденным коронавирусным диагнозом.

В этой же больнице Сочи умерла 72-летняя местная жительница, которую ранее доставили в стационар в тяжелом состоянии. Пациентку подключили к аппарату ИВЛ, но это не смогло спасти ее жизнь.

- Всего с начала падемии болезнь унесла жизни 401 жителя региона,-сообщает краевой Минздрав.