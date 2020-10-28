Ученые назвали Кубань стабильной с точки зрения заболеваемости COVID 19

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В российском Центре экономических исследований эксперты составили карту регионов страны в зависимости от темпа роста заболеваемости коронавирусом.

Цветами от зеленого до темно-красного отмечена заболеваемость по возрастающей.

-Усиление динамики отмечается во всех регионах России, в 8 из них ситуация оценивается, как тяжелая,- отметил эксперт Центра Агаси Тавадян.

В так называемую «зеленую» зону не попал ни один субъект федерации.

При этом наиболее стабильными с точки зрения распространения коронавируса остаются четыре региона. В них не зафиксировано резких вспышек заболеваемости. Это Краснодарский край, Чечня, Ингушетия и Ленинградская область.

Как ранее сообщалось, 28 октября на Кубани выявлено 133 случая заболевания COIVID 19.