Знаменитый гандболист и тренер Евгений Трефилов госпитализирован с СOVID 19

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Бывшего главного тренера женской сборной России по гандболу и почетного президента ГК «Кубань» Евгения Трефилова госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

Он будет проходить лечение в одной из московских клиник.

-Олимпийский чемпион и бывший тренер национальной сборной Евгений Васильевич Трефилов госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиник, его состояние стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь", - рассказали в федерации гандбола России.

65-летний Евгений Трефилов в разные годы неоднократно занимал пост главного тренера женской сборной России по гандболу.

Под его руководством сборная России выиграла Олимпийские игры (2016) и четыре раза побеждала на чемпионатах мира.