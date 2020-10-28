Дорожный фонд Краснодарского края увеличен на 1,3 млрд рублей

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– Деньги пойдут, в том числе на ремонт дорог в сельской местности. Краевые дороги у нас сегодня достаточно хорошо содержатся. А в сельской местности – по-разному, – сказал Вениамин Кондратьев, выступая на сессии ЗСК.

Общий объем дорожного фонда 2020 года после увеличения составит 34,7 млрд рублей. На эти деньги в текущем году намечено отремонтировать 533 км регионального подчинения и 687 км местных трасс

Добавленная в Фонд сумма позволит дополнительно провести ремонт 100 км дорог, речь идет о сельских трассах,а также о работах в рамках профильного нацпроекта в Сочи и Новороссийске.

За последние пять лет доля качественных дорог в крае достигла почти 69%.