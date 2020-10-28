Телефонному «террористу» на Кубани грозит 5 лет тюрьмы

Фото Маковеева Светлана

Оперативники ФСБ и уголовного розыска задержали 25-летнего жителя Абинского района. Мужчина в течение довольно длительного времени у себя дома развлекался тем, что звонил в полицию и сообщал о минировании вокзалов, торговых центров и больниц на территории края. Во время проверок эти данные не подтверждались.

При этом молодой человек полагал, что вычислить его не удастся. В этом он крупно ошибся, поскольку во время обыска у него дома оперативники нашли смартфон и несколько сим-карт, с которых велись звонки.

Расследование уголовного дела по статье 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении об актах терроризма завершено.

- Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.