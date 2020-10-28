В Туапсинском районе начался лесной пожар на площади более чем в 6 гектаров

Фото ГУ МЧС по краю

В 9 утра 28 октября экстренным службам региона поступило о возгорании лесной подстилки в Туапсинском районе на площади свыше 6 гектаров.

- К месту пожара незамедлительно направлены силы и средства РСЧС в составе: 66 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек, 4 единицы техники, — сообщает ГУ МЧС по краю.

Тушение пожара пока осуществляется ранцевыми огнетушителями и хлопушами.

Для отслеживания ситуации привлечены дроны.

В середине дня для тушения огня запланирован вылет вертолета Ми-8 из аэропорта Геленджик. Забор воды будет производиться из моря.