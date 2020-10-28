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Краснодар – Челси 28 октября 2020: во сколько начало и где смотреть трансляцию

Рассказываем, кто и когда покажет трансляцию матча Краснодар – Челси 28 октября 2020
Артём ГНАТЕНКОАртём ГНАТЕНКО
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Кто покажет трансляцию матча Краснодар - Челси Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Кто покажет трансляцию матча Краснодар - Челси Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Вечером 28 октября «Краснодар» сыграет свой первый домашний матч на групповом этапе Лиги чемпионов. В гостях у «черно-зеленых» лондонский «Челси».

Матч Краснодар – Челси пройдет 28 октября 2020 года и начнется в 20:55 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка. Мы расскажем обо всем, что происходит во время поединка и покажем то, что, возможно, не увидите во время телеэфира.

Трансляцию матча Лиги чемпионов Краснодар - Челси 28 октября 2020 покажет общедоступный телеканал МатчТВ.

Напомним, «Краснодар» в первом туре на выезде добыл ничью с «Ренном» (1:1), а «Челси» дома не смог обыграть «Севилью» (0:0).

Краснодар – Челси 28 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура Лиги чемпионов УЕФА.

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