Краснодар – Челси 28 октября 2020: во сколько начало и где смотреть трансляцию

Кто покажет трансляцию матча Краснодар - Челси Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Вечером 28 октября «Краснодар» сыграет свой первый домашний матч на групповом этапе Лиги чемпионов. В гостях у «черно-зеленых» лондонский «Челси».

Матч Краснодар – Челси пройдет 28 октября 2020 года и начнется в 20:55 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка. Мы расскажем обо всем, что происходит во время поединка и покажем то, что, возможно, не увидите во время телеэфира.

Трансляцию матча Лиги чемпионов Краснодар - Челси 28 октября 2020 покажет общедоступный телеканал МатчТВ.

Напомним, «Краснодар» в первом туре на выезде добыл ничью с «Ренном» (1:1), а «Челси» дома не смог обыграть «Севилью» (0:0).

Краснодар – Челси 28 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура Лиги чемпионов УЕФА.