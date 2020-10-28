МТРК «Краснодар» получил право вещания на «22 кнопке» в кабельных сетях

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Муниципальный телеканал «Краснодар» выиграл право вещания на «22-й кнопке» во всех кабельных сетях краевого центра.

Закрепление за «22-ой кнопкой» по закону обязывает операторов кабельных сетей включать телеканал «Краснодар» в обязательный пакет, что дает самому телеканалу несомненные конкурентные преимущества на телерынке.

- Теперь телеканал «Краснодар» имеет официальный статус обязательного общедоступного муниципального телеканала и будет располагаться на «22-й кнопке» у всех кабельных операторов, – отметил генеральный директор канала Максим Жмутский.

В департамента информационной политики администрации края отметили, что это заслуженная победа для телеканала «Краснодар».