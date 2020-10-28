Автопарк службы «Скорой» на Кубани пополнился девятью новыми машинами

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Автопарк службы скорой медицинской помощи Кубани пополнился девятью новыми машинами класса С стоимостью более 4 миллионов рублей каждая.
- Ключи от девяти новеньких реанимобилей переданы главврачам больниц Белореченского, Кореновского, Крымского, Курганинского, Мостовского, Северского, Тимашевского, Усть-Лабинского районов и Горячего Ключа,- сообщает региональный Минздрав.
Машины оснащены по последнему слову техники, включая аппараты вентиляции легких и комплектами ингаляционных систем.
Сейчас в крае работают более 650 автомобилей «Скорой». Новые машины понадобились в связи с активизацией работы бригад с ковид-пациентами во время пандемии.