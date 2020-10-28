УЕФА не разрешила «Краснодару» выстричь лого Лиги чемпионов на поле стадиона

Газон стадиона "Краснодар" особенно готовили к игре против "Челси"

Лига чемпионов уже в Краснодаре – это грандиозное событие для города. Впервые в истории футбольный клуб «Краснодар» сыграет домашний матч группового этапа турнира. В соперниках лондонский «Челси».

К знаменательному событию в городе готовились по-особенному. В центральном круге газоне стадиона «Краснодар» к матчу выстригли лого Лиги чемпионов, УЕФА не разрешила его оставить к началу матча с «Челси».

- Хотели сделать так. Но, к сожалению, регламент УЕФА не позволяет. Оставим хотя бы здесь, - появилось сообщение с видеозаписью на страницах «Краснодара» в соцсетях.

Особую атмосферу на матче «Краснодар» - «Челси» создадут болельщики. Перед началом матча пройдет перфоманс.

- За 10 минут до начала матча займи свое место, по команде из 115 сектора подними флаг, который будет ждать тебя на кресле и активно размахивай им до стартового свистка. Если ты оказался под баннером, то старайся не колыхать его, баннер должен быть натянут, - инструктируют в клубе счастливых обладателей билетов на этот матч.

Из-за коронавирусных ограничений матч «Краснодар» - «Челси» смогут посетить не более 11 тысяч зрителей. Болельщики обязаны носить маски и перчатки.