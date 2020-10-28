Полиция на Кубани обнаружила подпольную нарколабораторию с 4 кг мефедрона

Фото ГУ МВД по краю

39-летний приезжий из Кемеровской области арендовал в станице Крыловской тихий сельский дом, завез туда необходимое оборудование, и занялся изготовлением мефедрона.

От этого занятия его некоторое время никто не отвлекал, нарколаборант уже было совсем уверовал в свое чудесное везение, как вдруг к нему в жилище нагрянули оперативники угрозыска и провели тщательный обыск.

В сарае рядом с домом полицейские нашли в трех упаковках около 4 килограммов готового мефедрона.

В отделе полиции с мужчиной состоялся серьезный разговор, в ходе которого он и рассказал, что изготавливал синтетический наркотик с целью его дальнейшей продажи через закладки в тайниках.

Сейчас мужчина заключен под стражу.

- ОМВД России по Крыловскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».

Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свобод,- сообщает ГУ МВД по краю.