Экологический туризм является одним из перспективных направлений развития страны

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Важное для отрасли мероприятие по традиции стартовало на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Его участниками стали более 200 профессионалов: ведущие специалисты по природному туризму из всех вовлеченных стран, видные российские и международные эксперты, подвижники заповедного дела, представители ООПТ, научных и деловых кругов, государственные и общественные деятели. Учитывая современные реалии, часть конференции проходит в онлайн режиме. Организаторами мероприятия выступили фонд "Слава" Посла доброй воли ООН Вячеслава Фетисова и Группа "Интеррос".

- Развитие экологического туризма в России является одной из целей нацпроекта «Экология» и ряда долгосрочных госпрограмм. Для этого в нашей стране есть уникальные условия: более 13 процентов территории России – это особо охраняемые территории, заповедники, национальные парки. Таким богатством не обладает ни одна страна в мире. Главная задача – привлечь к ним интерес туристов, сделать такой вид отдыха увлекательным, безопасным, комфортным и доступным, при этом сохранить богатства природы нашей страны и сформировать у людей ответственное отношение к окружающей среде, - отметил Михаил Мишустин в своем обращении к участникам конференции.

Форум, посвященный теме природного туризма в горах Сочи проходит уже третий год подряд. Однако, именно в этом, 2020-м году эта тема оказалась наиболее актуальной. Пандемия короновируса и связанные с ней ограничения лишь подчеркнули – жить без природы человек не в состоянии.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

- Тема конференции чрезвычайно важна сегодня, она охватывает сразу несколько целей повестки ООН 2030, связанные с глобальным потеплением, изменением климата, сохранением природных территорий, развитие экологического туризма, туриндустрии. Экологический туризм составляет семь процентов от оборота индустрии в целом. Этот год оказался очень сложным для всей отрасли, в силу своей структуры она будет выходить из кризиса довольно долго. Но именно сейчас важно понимать, что мы должны поддерживать развитие экологического туризма и рекреационных возможностей. Это возможность вести здоровый образ жизни в условиях ограничений. Природные зоны – то место, где люди могут и дышать воздухом и соблюдать социальную дистанцию. Значение таких территорий возросло, - заявил директор Информационного центра ООН в России Владимир Кузнецов.

Основной акцент международной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России" сделан на практические вопросы: формирование правил и стандартов устойчивого развития отрасли, которые отвечают общим интересам ее участников, а также способствуют объединению усилий бизнеса, власти, природоохранных учреждений, науки и общественности. Актуальной проблемой является создание инфраструктуры, начиная от автомобильных дорог до создания качественных туалетов. Однако, из-за консервативности российского законодательства, согласно которому особо-охраняемые природные территории чаще всего оказываются недоступными для путешественников, все эти вопросы решить невозможно.

- Практически все хорошие идеи по экологическому туризму в нашей стране сегодня реализованы вне особо-охраняемых природных территорий. Получается – красоты есть, а увидеть это невозможно. При этом разумный, контролируемый туризм может служить как для развития территории, так и для защиты природы. В отличие от многих национальных парков у инвесторов есть средства и они готовы их вкладывать в защиту природы, так как природа является основным туристским продуктом. Сегодня мы говорим о создании элементарной инфраструктуры. Не понятно, например, как вообще добираться на эти охраняемые территории, как проводить эвакуацию, если кто-то сломал ногу, а полеты на вертолетах не разрешены в этой зоне? Решение этих вопросов требует внесения определенных изменений в законодательство об особо-охраняемых природных территориях, - поделился генеральный директор «Васта Дискавери», председатель совета директоров «Роза Хутор» Сергей Бачин.

Международная конференция, посвященная природному туризму, на курорте «Роза Хутор» продлится до 30 октября. Ее итогом станут резолюции и инициативы, которые будут учтены при законотворческой работе.

- Я - сторонник того, чтобы законы рождались на земле, для тех, кото будет руководствоваться, поэтому такие конференции, где собираются эксперты отрасли, которые в ней работают очень важны. Наш комитет совместно с Ростуризмом активно работает над созданием стратегии развития, федерально-целевой программой, которая будет объединять бюджеты разных уровней и региональные аспекты, поэтому все предложения и инициативы являются очень важными для нас, - отметил заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов.