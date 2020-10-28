АО «Черномортранснефть» провело учебно-тренировочное занятие на море

Фото: АО «Черномортранснефть».

С начала года это уже четвертое совместное учебно-тренировочное занятие по ликвидации последствий условного разлива нефти в акватории Черного моря. Цель – повышение уровня готовности и отработка взаимодействия дежурных служб перевалочного комплекса (ПК) «Шесхарис» АО «Черномортранснефть» и профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) ООО «Транснефть-Сервис». Подобные совместные УТЗ проводятся ежегодно.

По замыслу учений на промышленной площадке «Шесхарис» произошла производственная авария. «Повреждение» технологического трубопровода привело к условному выходу нефти с попаданием углеводородов в море. «Нефтяное пятно» площадью 12 тыс. кв. метров под воздействием течения и ветра распространилось в район якорной стоянки судов.

При получении сигнала ЧС на ПК «Шесхарис» было проведено оповещение оперативных и диспетчерских подразделений, информация об аварии была направлена в ООО «Транснефть-Сервис», администрацию морского порта Новороссийск, надзорные и территориальные органы МЧС России и другие взаимодействующие организации. Создан совместный штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Профессиональные аварийно-спасательные формирования ООО «Транснефть-Сервис» отработали практическую часть занятия. Морские суда развернули боновые заграждения. «Нефтяная пленка» собрана с поверхности воды при помощи специального устройства- скиммера. Далее условно загрязненная вода была погружена на судно-накопитель и транспортирована в порт.

Всего в учении были задействованы 53 человека и пять морских судов.

В результате оперативных и скоординированных действий персонала последствия условного выхода нефти были ликвидированы в регламентные сроки с соблюдением норм природоохранного законодательства и требований промышленной безопасности. Аварийно-спасательные формирования ООО «Транснефть-Сервис» и АО «Черномортранснефть» с поставленными задачами справились.