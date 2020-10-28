Рядом с аэропортом в Сочи загорелся лесной массив

Фото ВК ЧП Сочи

В Адлерском районе Сочи,на улице мира, неподалеку от Международного аэропорта днем 28 октября. загорелся лесной массив рядом с жилыми постройками.

Языки пламени и черный дым виднелись за несколько километров от места пожара. Пока неясно, что именно стало причиной возгорания.

- В 13:27 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит загорание сухого кустарника и мусора на открытой территории общей площади 400м2. На месте работали 2 единицы техники и 5 человек личного состава МЧС России,- сообщает ГУ МЧС по краю.

Как сообщается, в 14 часов пожар потушили. Обошлось без пострадавших.